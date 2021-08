ロゴが1680万色に光る！ RAZERの新型完全無線イヤフォンは、極彩色に光りアプリでいろんな設定が変更できる

前作から2年でもっと多機能に。

ゲーミング機器のRAZER(レイザー)より、2019年型から大きく進化した完全無線イヤフォン「Razer Hammerhead True Wireless」がお目見えしました。これはお馴染みの「Razer Chroma RGB」に対応し、ロゴが1680万色に光るようになったのが大きな特徴です。

さらに推している特徴はもうふたつ。アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能と、60ms低遅延のゲーミングモードも搭載されました。これでBluetooth 5.2接続により、リアルタイムにクリアなサウンドが耳に直接届くようになっています。通話でも「デュアル環境ノイズキャンセリング(ENC)」というスマートマイクが、周囲の雑音をカット。声によるコミュニケーションがRAZER史上最もクリアになっています。

Destined to dominate the soundstage, the all-new Razer Hammerhead True Wireless earbuds come designed with Razer Chroma RGB, ANC technology, and a 60ms low latency Gaming Mode for an audio experience like no other. Light up your immersion. https://t.co/H51xDqHXAkpic.twitter.com/hDaqAig79I