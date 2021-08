衛星にスペースデブリがぶつかって崩壊。地球低軌道が密すぎる…

2021年3月18日、中国の衛星「雲海1号2星(Yunhai 1-02)」が崩壊し、謎の死を遂げました。当時は理由がまったく分からなかったものの、最近になって旧ソ連製ロケットの残骸と衝突した可能性が濃厚となってきました。

地球の低軌道を巡る人工物は年々増えている一方。このような事故も今後増えていくのでしょうか…。

もちろん前例がなかったわけではありません。稀ではありますが、空中分解した衛星は過去にもあったことはありました。

たとえば日本が2016年2月に打ち上げたX線天文衛星「ひとみ」は、人為的ミスとプログラムの不備により打ち上げからわずか6時間半で空中分解しました。さらに恐ろしいことに、つい数週間前にロシアの実験棟「ナウカ」が国際宇宙ステーションにドッキングした際も、スラスターの誤作動により危うく「ひとみ」の二の舞になるところだったのです。

崩壊したのではなく、撃ち落とされたのでは? という説も浮上しました。実は、中国自らが2007年に自国の運営停止した気象衛星を衛星攻撃兵器(ASAT)で撃ち落としており、その際砕け散った破片は何百ものスペースデブリ(宇宙ゴミ)と化して国際的な懸念を招きました。インドも2019年に同じようなことをしており、同様にスペースデブリを地球低軌道上にまき散らしています。

また、稀ではありますが、衛星同士の衝突も報告されています。2009年にはイリジウム社の通信衛星「イリジウム33号」がロシアの軍事通信衛星「コスモス2251号」と衝突。NASA曰く「この種の事故にしてはこれまでで最も著しい断片化を記録し」、10cm以上の大きさのスペースデブリが1,800個以上もばらまかれたそうです。

中国の「雲海1号2星」は、2019年9月に打ち上げられてからわずか2年未満で不可解な空中分解を起こしました。事故が起きてから4日後の2021年3月22日、アメリカ宇宙軍の第18宇宙管制飛行隊(18th Space Control Squadron)は異例のツイートを発信し、雲海1号2星の崩壊を以下のように伝えています。

#18SPCS has confirmed the breakup of YUNHAI 1-02 (#44547, 2019-063A), which occurred on March 18, 2021, at 0741 UTC. Tracking 21 associated pieces – analysis is ongoing. #spaceflightsafety #spacedebris @spacetrackorg

この報告を受けて、雲海1号2星もなにかと衝突して崩壊したのではないか? と考えたのがハーバード・スミソニアン天体物理学センター研究員のマクドーウェル(Jonathan McDowell)氏でした。彼は第18宇宙管制飛行隊のデータが記載されているSpace-Track.orgの目録を丹念に調べ上げ、軌道上デブリ「1996-051Q(48078)」についてのある奇妙なメモを発見しました。そのメモには、この軌道上デブリが「衛星と衝突した」と記載されていたのです。

Space-Track catalog updated today with a note for object 48078, 1996-051Q: "Collided with satellite".

This is a new kind of comment entry - haven't seen such a comment for any other satellites before. Let's look a bit closer: