シンクロに体操競技も実施。 国際宇宙ステーションで史上初の｢宇宙五輪｣が開催される

人類初で宇宙初!

地球で行なわれた東京五輪を記念して、宇宙空間に浮かぶ国際宇宙ステーション(ISS)では、宇宙初の五輪スポーツ大会が行なわれました。

そこでは7人のアスリート(宇宙飛行士)たちが「ソユーズ」と「ドラゴン」の2チームに分かれて4つの競技を開催。宇宙空間ならではの、工夫を凝らした種目は地球では真似できないものばかりでした。

その様子は、フランス人宇宙飛行士トマ・ペスケ氏により、Twitterにて投稿されています。

The very first Space @Olympics!!! For crew cohesion, we put together a friendly competition between the #Soyuz team and the #CrewDragon team. With sports specific to space, mind you 😀 https://t.co/u5hSoGPWdS#MissionAlphapic.twitter.com/STG6Zmr8H3 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 24, 2021

床なし床運動

まずは体操の床運動の無重力版「Lack-of-floor routine」。これは内部の壁面に何も触れることなく、規定の動きを成し遂げるというもの。

Space #Olympics 1/4:Lack-of-floor routine – much 👏 to Pyotr for completing his routine without touching anything, a difficult feat!🥇Gym hors-sol – on ne dirait pas comme ça, mais les immobilisations en plein vol de Piotr requièrent une grande expérience#MissionAlphapic.twitter.com/gXAHSHHmcu — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

無重力下においては壁が床でもあり天井でもあります。難易度の高い競技ですが、金メダルはロシア出身のピョートル・ドゥブロフ氏が獲得しました。

ノー・ハンドボール

こちらは2人1組のチームでピンポン玉に勢いよく息を吹きかけ、敵チームのゴールに玉を叩き込むというもの。卓球やサッカーと同じコンセプトですね。

Space #Olympics 2/4:No-handball – we had to adapt the rules a bit during the match, much investment on both sides for the win.🏐Handball sans les mains – les règles ont dû être adaptées au cours d’un match que nous décrirons sobrement comme intense. pic.twitter.com/dVOv3GRThD — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

勝利を掴んだのはソユーズ・チームでした。ハラショー!

シンクロナイズド宇宙スイミング

この競技では、乗務員たちのチームワークと絆を表現します。ここではクルードラゴンでやって来た日本の星出彰彦さんと、アメリカのシェーン・キンブロー氏、同じく米国出身のメ―ガン・マッカーサー氏と、フランスのトマ・ペスケ氏による4人チームと、ソユーズ・チームの米国マーク・ヴァンデハイ氏、ロシアのピョートル・ドゥブロフ氏、オレッグ・ノヴィツキー氏の3人が、それぞれ華麗な演技を見せました。

Space #Olympics 3/4:

Synchronised space swimming – an opportunity to show teamwork and crew cohesion.

?

Flottation synchronisée – l’occasion de démontrer une des plus importantes compétences un astronaute : l’esprit d’équipe #MissionAlphapic.twitter.com/Ljo65AkzNQ — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

水の中とは勝手が違う無重力下でのシンクロ遊泳。勝敗については言及がありませんが、頑張って練習していたのだなと思うと微笑ましいですね。

無重力射的

ゴムバンドを指で飛ばして的に当てるこの競技は、集中力と技術だけでなく運が試されます。

Space #Olympics 4/4:Weightless sharpshooting – concentration and skill (or luck) proved necessary to reach the target.🎯Tir sans gravité – concentration et persévérance ont dicté cette épreuve pour bien négocier la trajectoire des élastiques#MissionAlphapic.twitter.com/eV2cSxEWQ5 — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 6, 2021

地上と違いずーっと直線的に飛ぶので、最初の狙いが肝心のようですね。長い通路を上手に利用しているな、という印象です。

そしてパリへ向けて閉会式

この宇宙五輪にて、乗務員たちの結束はこれまで以上に固いものになったのだそうです。そして最後は閉会式が行なわれ、星出さんとともにパリ五輪へ向けて飛び立ちました。

Avec Aki on a pris un peu d’avance sur la #ClosingCeremony en attendant le vrai passage de relais #Tokyo2020 -> #Paris2024 sur 🌏 dans quelques heures🇯🇵🤜🤛🇫🇷With the @Tokyo2020@Olympics ending today and the next #Olympics to be @Paris2024, @Aki_Hoshide and I held a ceremony pic.twitter.com/7dpYBr4Xwu — Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 8, 2021

高度408km上空を飛ぶISS初の宇宙五輪。4種の競技でしたが、どれも見ていて楽しいものでしたね。次は4年後にまた開催されるでしょうか? 乞うご期待!