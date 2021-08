米空軍が｢Tic Tac｣と表現したUFO人気にあやかり、ブレスミントの｢Tic Tac｣が宇宙空間に到達

ブレスミントがネタ祭りをやっています。

アメリカの老舗ブレスミント「Tic Tac」が、製品の形をしたカプセルに大量の商品を詰め込み、風船で宇宙空間に送り届けるミッションに成功しました。容器には小さなディスプレイがあり、ファンから募集した宇宙人に向けてのメッセージを次々に表示するハイテク仕様でした。

Know anyone obsessed with Tic Tac mints in space like we are? Why not tag a friend to help us make a connection. We might just share a refreshing plot twist pic.twitter.com/OgcU51MIdW — Tic Tac USA (@TicTacUSA) August 23, 2021

どうしてブレスミントが宇宙へ?

事の起こりは、2004年に米海軍が南カリフォルニアの上空24km地点で目撃した、未確認飛行現象を「Tic Tac」と言い表したこと。以降その名称が定着し、世間ではUFO =「Tic Tac」という認識になったのです。

そしてネタ祭りへ

「Tic Tac」社としては、そんなオイシイ話を放おっておくワケがなく、これまでいくつものネタをブっ込んできたのでした。たとえばこれ。「我々は信じます。Tic Tac型UFOが現れた時、息を爽やかにして準備をしたいですもんね」

We Believe. When the Tic Tac UFO comes, you will want to be fresh and ready. pic.twitter.com/WuaqVCPDFJ — Tic Tac USA (@TicTacUSA) July 1, 2021

続いてのネタは、「Tic Tac型UFOが地球の大気圏を飛び回っていると聞きました。通信を試みる時がやってきました」とあり、そのUFOが本物のブレスミントに差し替えられています。

We heard there are Tic Tac UFOs flying around Earth’s atmosphere. It’s time we made a connection... pic.twitter.com/PGEXu85Jv7 — Tic Tac USA (@TicTacUSA) June 25, 2021

極めつけはコレですかね。宇宙飛行士がブレスミントそのものという、シュールなコラージュ画像です。

We send our best. We send our bravest. We send our freshest. Big things are coming to space travel. #TicTacUFOpic.twitter.com/03q1jDqQJ7 — Tic Tac USA (@TicTacUSA) August 6, 2021

宇宙「Tic Tac」はプレゼントに

今回、宇宙へ行ったカプセルは3時間ほどの旅行で終わったのだとか。そして中に詰められた「Tic Tac」は、100人のフォロワーたちにプレゼントされるのだそうです。

これら一連の流れからして、「Tic Tac」の挑戦はまだまだ続きそうです。このままだとネタがエスカレートして、いつか本物のUFOを作って飛ばしそうな気がします。今後も注目ですね。