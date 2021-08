ワシントンD.C.｢ワクチン接種でAirPodsあげます｣

Proじゃないのね。

ワクチンの摂取が始まったものの、まだまだ先の見えない新型コロナウイルスとの戦い。そんな中、ワシントンD.C.は「ワクチン接種した若者にAirPodsをプレゼント!」という、なんとも太っ腹なキャンペーンを展開しているんです。

ワシントンD.C.のMuriel Bowser(ミュリエル・バウザー)市長の発表によると、米国時間8月7日10時より「Brookland MS」「Sousa MS」「Johnson MS」にてワクチン接種を受けた12歳〜17歳の若者全員が、AirPodsをゲットすることができます。ぐおお、これは羨ましい!

Starting today at 10 am, DC youth (12-17) who get vaccinated at:



📍Brookland MS

📍Sousa MS

📍Johnson MS



Will receive AirPods with their first shot and a chance to win a:



💸$25,000 scholarship

📱iPad and headphones#TakeTheShotDCpic.twitter.com/BIAH7Hgs7m