ロボットの大失敗動画見てたら癒された

好き。

TikTokやYouTubeで失敗動画大連発みたいなやつ、見入ってしまいます。プールサイドをツツツーっと滑ってぼちゃんしたり、トランポリンでどっか飛んでいったりするやつ。なんだかんだ、単純な失敗で笑っちゃう。疲れてるときなんて、その単純な失敗動画が癒しに感じるほどです。でも、失敗するのがロボットでも、癒しになるとは思ってませんでした。

Boston Dynamicsが公式Twitterアカウントで、2足歩行ロボAtlasの失敗動画をシェアしてくれてます。なんでしょう、無機質なのにカワイイ。ロボットなんだけど、コケたあとちょっと恥ずかしそうな顔している気がする…。イッテって小声で言った気がする…。

At Boston Dynamics, crashes are part of the process. Discover what we do when robots break and learn how we take the opportunity to rebuild more robust robots. https://t.co/znVJAYgwA5pic.twitter.com/bvauH1kV7x