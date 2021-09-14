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      発表直前だけど、iPhone 13 Pro（仮）のケース画像リーク。カメラでけええ！

      • author 小暮ひさのり
      発表直前だけど、iPhone 13 Pro（仮）のケース画像リーク。カメラでけええ！
      Image: Ev / Twitter

      でかすぎ、ミッシリ感。

      本日深夜2時からのイベントでの発表が期待される、新型iPhone（iPhone 13シリーズ？）。今か今かと楽しみにしている人には申し訳ないのですが、なんかそれっぽいお姿が出てきています

      リークアカウントEv（@evleaks）が投稿したのは、Spigenの新型iPhone用ケース。それもご丁寧に本体が装着された状態の製品画像です。

      スクエア型の台座に隙間なくミッシリと詰まっていて、明らかにカメラでかくなっていますよね。あと、わずかにノッチの横幅が縮んでます。目立たないレベルとはいい難いけど、自己主張は少なめになる…かな？

      ちなみに、Spigenのケースといえば、先日も公式ツイッターでケース画像を投稿していましたし、いまも…

      大きいほどいいよね？ とカメラの大きさを主張して行くストロングスタイル。ロックです。


      Source: Twitter(1, 2

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