発表直前だけど、iPhone 13 Pro（仮）のケース画像リーク。カメラでけええ！

でかすぎ、ミッシリ感。

本日深夜2時からのイベントでの発表が期待される、新型iPhone(iPhone 13シリーズ?)。今か今かと楽しみにしている人には申し訳ないのですが、なんかそれっぽいお姿が出てきています。

リークアカウントEv(@evleaks)が投稿したのは、Spigenの新型iPhone用ケース。それもご丁寧に本体が装着された状態の製品画像です。

Apple hates it when case makers publish device-bearing renders prior to launch... pic.twitter.com/uA6wUvoXE3

スクエア型の台座に隙間なくミッシリと詰まっていて、明らかにカメラでかくなっていますよね。あと、わずかにノッチの横幅が縮んでます。目立たないレベルとはいい難いけど、自己主張は少なめになる…かな?

ちなみに、Spigenのケースといえば、先日も公式ツイッターでケース画像を投稿していましたし、いまも…

The bigger the better, right? 🤔 #AppleEventpic.twitter.com/QnDGet9L7N