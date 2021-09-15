あなたなら何と訳す？ アップルの粋な日本語訳が話題

世界一長い英単語らしい｢Supercalifragilisticexpialidocious（スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス）｣。こちらの言葉をもじった｢SupercolorpixelisticXDRidocious｣がアップル英語サイトのiPhone 13紹介ページに登場しました。
それが訳された日本語紹介ページでは...
｢スーパーキラキラカラフルクッキリディスプレイ｣に。
急にギャル言葉を使い始めたのかなっていうくらい不思議だったんですが、元の言葉が｢SupercolorpixelisticXDRidocious｣ですからね。
翻訳、いつもお疲れ様です！
Source: Apple
世界で最も長い英単語である メリー・ポピンズの"Supercalifragilisticexpialidocious" をもじって、"SupercolorpixelisticXDRidocious"にしたの上手すぎて鳥肌立った— へいほぅ (@5ebec) September 14, 2021
しかし日本語訳、担当した人がめちゃくちゃ悩んだ結果全てがどうでも良くなった感が凄い #AppleEventpic.twitter.com/YmnMZfcOGa