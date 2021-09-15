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      あなたなら何と訳す？ アップルの粋な日本語訳が話題

      • author 大野恭希
      あなたなら何と訳す？ アップルの粋な日本語訳が話題
      Image:Apple


      世界一長い英単語らしい｢Supercalifragilisticexpialidocious（スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス）｣。こちらの言葉をもじった｢Supercolor​pixelistic​XDRidocious｣がアップル英語サイトのiPhone 13紹介ページに登場しました。

      それが訳された日本語紹介ページでは...

      20210915appleiphone13page2
      Image:Apple

      スーパーキラキラカラフルクッキリディスプレイ｣に。

      急にギャル言葉を使い始めたのかなっていうくらい不思議だったんですが、元の言葉が｢Supercolor​pixelistic​XDRidocious｣ですからね。

      翻訳、いつもお疲れ様です！

      Source: Apple





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