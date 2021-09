すでに多用必至なやつみっけ！ 新・絵文字37種

顔溶けてるやつ、めちゃめちゃ使う宣言。

7月に候補が挙がっていましたが、Unicode 14.0で使える新絵文字が正式に発表されました。新たに追加されたのは37種類。

輪郭が点線の消えかけ?絵文字は、昨今の暑すぎる夏だけでなく幅広く使いたくなるデザインですね。ハートを作った手やキュンポーズは流行りに乗って、妊娠している男性・人(性別なし)はLGBTQ+フレンドリーで多様性を感じ、口元を手で覆うのは驚き以外にコロナ関連でも使えそうな。いつも通り、非常に「今」を反映したアップデートになっています。

今まで、いろーいろ広い意味で涙ちょちょぎれの絵文字をよく使っていたんですが、これからは顔溶けてるやつをたくさん使いそうな予感…。おまえだ!みたいなのも使いたいな。

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k#絵文字pic.twitter.com/xuTf8Os02K