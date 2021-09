伝説のポップグループABBA、コンサートのために『スター・ウォーズ』VFXスタジオがCGアバター化

CGで『スター・ウォーズ』にも出たら面白いけどね。

1970年代から80年代に世界中で大活躍したスウェーデンのポップグループABBA(アバ)が、40年振りにフルアルバム『Voyage』をリリースし、コンサートも開催します。

そのコンサートは、『スター・ウォーズ』の特殊効果を生み出したインダストリアル・ライト&マジック(ILM)が手掛け、フルCGのアバターでパフォーマンスを行います。

ABBAのメンバーも結構なお年を召して、体力的にもちょっと心配。それにこのパンデミックの最中ですからね。いろいろ踏まえると、このコラボによる「ABBAター」計画は素晴らしいアイディアだと思います。

最初は2曲だけ作るつもりが、もうちょっとやる? フルアルバムいっちゃう? とトントン拍子でアルバム全曲が生まれていったのだそうです。メンバーはILMにて160台のカメラを前にモーションキャプチャーされ、本人たちの動きを完璧に、しかも若々しく再現します。

Welcome to the ABBA Arena, home of #ABBAVoyage📍You read that right, they’re building their own arena! 🏗️👷🏼‍♀️A state-of-the-art, purpose-built 3000 capacity arena at Queen Elizabeth Olympic Park in London, where fans can hear ABBA’s hits and some new music. pic.twitter.com/ChIjk1TbeH