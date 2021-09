アップル（の木と皮）をリサイクル。Galaxy Watch4の限定バンド

最期は林檎畑に埋めてみる?

サムスン初の試みで、Galaxy Watch4用に廃棄されたリンゴの木と皮を使った、持続可能なリストバンドが限定発売されました。

コラボしたのは、L.A.で女性用の衣料品を作るSami Miro Vintage(サミ・ミロ・ヴィンテージ )。仕上がりはグラデーションが美しく、ウォッチフェイスを合わせると華やかでステキです。デザイナーのサミ・ミロは、誰でもどこでも身に纏えることを念頭に、地球との繋がりを意識したとのこと。

Boundary pushing, eco-conscience fashion designer @SamiMiro designed Samsung's first ever #sustainablysourced watchbands that consumers can rock with the Samsung #GalaxyWatch4 series. See more behind the designs and what they're made of ? https://t.co/yQIB73sfzn