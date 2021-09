長年地味にストレスだったiPadのフロントカメラ位置。ついに変わるかも!?

ずーっとiPadで地味に不満に思ってたことが解決されるかも!!

そう、それはフロントカメラの位置。やっと使いやすい位置に移動するようです。

現状のiPadのフロントカメラはデバイスを縦にした状態で本体上部の真ん中に配置されていますが、問題は、多くの人はiPadを横向きにして仕事をしたり動画を見たりFacetimeをしたりすることが多いということ。Magic Keyboardや純正カバーを使うとよりそうなります。

著名なリークアカウント@dylandktによると、これが間もなく変更されるらしいのです。

Future iPad Pro's will feature a horizontal camera placement and a horizontally placed Apple logo on the back. Apple will make landscape mode the default for iPad Pro usage. I have not confirmed whether the next generation model will have this feature but it is in the works.