リーカー解雇でアップル社員が黙ると思いきや。｢リークは許さん｣というCEOのメールがリーク

「ここにリーカーの居場所はない」って、温厚そうなティム・クックCEOの風貌からは想像もつかない言葉だわ…。

Apple(アップル)社内の有志が「#AppleToo」というグループを立ち上げて職場の不平不満をネットで匿名で受け付けたところ、現社員と元社員、総勢500人以上から投書が殺到し、New York TimesやThe Vergeに報じられる事態に発展しています。

投書の内容はセクハラ、パワハラ、賃金不平等、秘密主義、訴訟への不満などなど。上司に言っても取り合ってもらえなかったり、握りつぶされたり、給与査定を下げたりの報復にあう、といったものです。

先週の全社ミーティングでクックCEOはコロナワクチン接種に関するポリシー(未接種者は検査が必須)と、Epic対Apple訴訟に関する所見を述べたのですが、その内容もすぐマスコミに漏れてしまいました。

それで週明けの火曜、CEO直々にメールで警告を発したというわけです。しかし、それもThe Vergeにリークしてしまったので、以下に訳しておきますね。

Appleのリークというとすぐ未発表の製品をイメージしてしまいますよね。初夏にも転売のiPhone試作機の情報がSNSにリークした件で、Appleは広めた人に警告を送って、工場から試作機を持ち出した人物(おそらくは中国のApple社員かFoxconn社員)の名前を教えるよう要求、「リーク提供者は絶対に許さん」と気炎を挙げたばかりですし。

製品情報のリークを厳しく取り締まるのは、周辺機器メーカーさんのためでもあるというのがApple公式の説明(試作段階の情報をもとに周辺機器つくったら最終版に合わなくなることもあるため)。得意の「発表サプライズ」が消える懸念も理解できます。

ただそれとは別に、社内で不満が溜まっているのに、それを声に出せない現実が表沙汰になるのは極めてレアケース。それとこれとを混ぜて語ると苛立ちの本質が見えなくなってしまいます。

たとえば17日の全世界社内ミーティングのリークでは、クックCEOが今月判決の出たEpic対Appleの反トラスト法裁判のことに言及し、「Epicは特別扱いを求めてきましたが、われわれは全員平等のポリシーです。訴えられた10項目中9項目はAppleの勝訴となりました。敗訴した1項目についても影響は規約から1文〜2文削除する程度にとどまっています。もう前に進みたいです」と語ったことが明らかになっています。でもこの前日の16日にはEpic Games(エピックゲームズ)のティム・スウィー二ーCEOがAppleにメールを送って、他社と同じ条件でいいからApp Storeに戻してくれとお願いしたのに「裁判が終わるまで永久BAN」だと冷たくあしらわれているんですよね…。

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d "welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else". Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users.