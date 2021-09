DJIは数字ティザーが好き。

DJIが、明日9月8日にイベントを開催します。8月末に公式がツイートしてましたから、楽しみにしていた人も多いはず。

Hi Five | September 8th, 9 AM EDT

👉 https://t.co/Ob5YWbiwB1pic.twitter.com/LWxDAwciWP