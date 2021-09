走る買い物カゴ。主人の後をついてくるロボット｢gita｣に弟分のミニが仲間入り

ちょっと小ぶりだけど、20万円なら需要ある?

詰め込んだ荷物を運んでユーザーの後ろをついて来る、車輪の付いた買い物カゴ「gita」。今年1月に取り挙げた初号機は、容量が約43Lで約33万円でしたが、今度は約16Lで1,850ドル(約20万円)の「gitamini」がお目見えしました。

兄貴分はコスパ的にどうかなぁ? という感じでしたが、弟分はアリかもしれません。

Introducing gitamini®. Take a first look at the newest (and soon to be released!) addition to the gita family: https://t.co/uWRMmSOEkd . pic.twitter.com/UxzajCo8lC

兄貴と比べると、サイズはこんな感じ。小さくなって少し細身になった印象を受けます。重量は12kgになったので、階段や車での積み下ろしが楽になったのも利点です。

"We are excited to see the impact gitamini has on consumers’ daily lives as they are freed to adopt a pedestrian-focused lifestyle without constraints.” — @GREGLYNNFORM, PFF’s CEOIntroducing gitamini® on @HYPEBEAST: https://t.co/W2ykWG4P6T