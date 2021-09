Oculus Quest 2をかぶったままZoomに参加できる。Horizon WorkroomとZoomが統合されたよ

オンライン会議のカタチ、変わるかも。

Oculus Quest 2で利用できるFacebookのオンライン会議室「Horizon Workrooms」がZoomとタッグを組みました。ZoomとHorizon Workroomsが統合され、Oculus Quest 2をかぶったままZoomに参加できます。また来年提供予定の、会議メンバーで共有してあれこれ書き込めるZoom Whiteboardが、Horizon Workroomsから利用できるようになります。

Virtual whiteboarding meet virtual reality. ? Together with @Facebook, we are bringing meetings and whiteboard into the VR space using @oculus Quest 2 headsets for the ultimate collaborative experience. https://t.co/QJKfVacdIIpic.twitter.com/zwMKyk9dak