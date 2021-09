業界の闇…NFT取引市場の幹部がインサイダー取引で約700万円を荒稼ぎ

ダメです。

人気オンラインブロックチェーンマーケットOpenSea。このプラットフォームを使い、OpenSea幹部がインサイダー情報をもとに、NFTの売買で不当に利益を得ていたことが明らかになりました。

…NFT業界の展開が早すぎて驚いております。

OpenSeaは「NFT界のeBay」とも言われており、多くのユーザーが暗号資産アートやコレクターアイテムなどを売買し、プラットフォーム上で何十億ドル規模のNFTが出品されています。OpenSeaは、先日、マーケット拡大のため1億ドル(約110億円)の資金調達に成功しており、注目のスタートアップです。

Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?