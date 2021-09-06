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      眠れない人々に休憩を。フランスのイケアが移動式のシエスタ箱を作る

      • author 岡本玄介
      眠れない人々に休憩を。フランスのイケアが移動式のシエスタ箱を作る
      Image: Twitter

      輸送反応ですぐ眠りに落ちそう。

      フランスのIKEA（イケア）が、スペイン伝統のシエスタ（昼休憩）ができる移動式のボックス｢La sieste IKEA｣を作りました。電動アシスト自転車で街中を30分間牽引するサービスなんだとか。この企画がスタートした理由は、コロナ禍で生活様式が変わり、人々に睡眠障害が発生したため。働く人たちに癒やしを与えようという試みだったのです。

      箱の中にはベッドが置いてあり、耳栓やヘッドフォン、アイマスクも設置。カーテンを明ければ市内観光ができます。外から丸見えですけど、多くの人たちが癒やされたようです。

      Twitterで専用のハッシュタグをつけてツイートするとこのボックスを呼び出すことができます。イケアも寝具のプロモになって一石二鳥だったのかな？

      Source: Twitter, IKEA via designboom, YANKO DESIGN, SleepStandards

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