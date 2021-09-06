眠れない人々に休憩を。フランスのイケアが移動式のシエスタ箱を作る

輸送反応ですぐ眠りに落ちそう。

フランスのIKEA（イケア）が、スペイン伝統のシエスタ（昼休憩）ができる移動式のボックス｢La sieste IKEA｣を作りました。電動アシスト自転車で街中を30分間牽引するサービスなんだとか。この企画がスタートした理由は、コロナ禍で生活様式が変わり、人々に睡眠障害が発生したため。働く人たちに癒やしを与えようという試みだったのです。

Besoin d’un coup de boost ?DERNIER JOUR pour vous faire livrer votre sieste express, en tweetant @IKEA_France et #lasiesteIKEA ! 😴Événement réservé aux personnes majeures, livraison Paris intra-muros pic.twitter.com/eJdrqSbNdm — IKEA France (@IKEA_France) September 3, 2021

箱の中にはベッドが置いてあり、耳栓やヘッドフォン、アイマスクも設置。カーテンを明ければ市内観光ができます。外から丸見えですけど、多くの人たちが癒やされたようです。

Twitterで専用のハッシュタグをつけてツイートするとこのボックスを呼び出すことができます。イケアも寝具のプロモになって一石二鳥だったのかな？