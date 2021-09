iPhone 13（仮）用の保護フィルムの画像が投稿されてるけど、こんなにノッチ狭くなる？

さすがに狭すぎる気も…。

いつ発表されてもおかしくないiPhone 13(仮)は、これまで何度もノッチが小型化されると囁かれてきましたが、実際のところどれほどノッチが狭くなるのか(または、ならないのか)は蓋を開けてみないと分かりません。

ですが、今年4月にiPhone 13(仮)用と思われる保護フィルムの画像を投稿していた中国リークアカウントのDuanRui氏は、数日前にも同機種向けの新しい保護フィルムの画像を投稿しています。

The mobile phone accessory manufacturer has prepared the film and protective case for the iPhone 13 and can ship it at any time. pic.twitter.com/LYYHys9fZn