『ミッション・インポッシブル 7（仮）』は映画史上最大のスタント作品になる予感

ハラハラが止まらない。

映画『ワイルド・スピード』シリーズのように、最新作が公開されるたびハードルが上がっている映画『ミッション:インポッシブル』シリーズ。4作目の『ゴースト・プロトコル』ではドバイの高層ビルを駆け降り、5作目の『ローグ・ネイション』では輸送機にしがみつき、6作目の『フォールアウト』ではヘリの操縦に加え、HALOジャンプを披露したトム・クルーズ。

シリーズ最新作にあたる『ミッション:インポッシブル 7(仮)』は2022年9月30日(現地時間2021年9月1日に公開延期が発表。)に全米公開が予定されています。

『ミッション:インポッシブル』シリーズを配給する米パラマウント・ピクチャーズは先日、映画興行主向けのイベント「CinemaCon 2021」にて、『ミッション:インポッシブル 7(仮)』の最新映像を公開しました。映像にはトム・クルーズ本人が崖からバイクごとジャンプし数秒間のフリーフォール後、パラシュートを開く様子などが含まれていたとのこと。

ちなみにトムは本作の準備のため、1年間で通算500回のスカイダイビング(1日最大30回)や13,000回以上のバイクジャンプを行なったそうです。

どんなに素晴らしいスタントをトム・クルーズ本人が行ったとしても、その姿がきちんとカメラに収められていなければ意味がありません。『ローグ・ネイション』以降、シリーズの監督を務めるクリストファー・マッカリー氏と本作の撮影スタッフは、トムのスタント姿をできる限り近い距離で撮影するため、最新の撮影機材やドローンなどを駆使したとのこと。

また、本作に登場する傾斜台のモデルも事前に製作し、特殊なGPSチップを使ってシミュレーションを行った結果、トムがバイクから飛び降りたときの軌道やバイクの落下地点などを予測できるようになったそうです。

ちなみに撮影で使用された傾斜台はノルウェーに設置されましたが、必要な材料はヘリコプターで輸送する必要があったため、準備もかなり大変だったそうです。しかし本作は無事、2020年9月7日(現地時間)にクランクインを迎えています。

撮影初日の様子がこちら。

今年5月には海外の映画雑誌で知られる「Empire Magazine」の公式Twitterアカウントにも本作のワンシーンと思われる写真が公開されています。

Tom Cruise gives Empire the lowdown on getting the set of Mission: Impossible 7 back up and running during the pandemic: https://t.co/mHE9GKzOwGpic.twitter.com/GGCb2rwJvE