マイクロソフト、9月22日に新しいSurfaceの発表イベントをやるってよ

くるぞくるぞー!新しいSurface!

マイクロソフトは、10月5日にWindows 11を提供開始することを発表しましたが、新しいハードウェアもなしに新しいOSを発表するなんて考えられないなと思っていました。そう、マイクロソフトはさらに9月22日午前11時(日本時間23日午前0時)に、Surfaceの発表イベントを開催することを公式Twitterで発表しました。もちろんオンラインで誰でもライブで見ることができます

You’re invited.



Learn more about the #MicrosoftEvent: https://t.co/tpK3TB8Xxb