Apple共同創業者スティーブ・ウォズニアックが宇宙企業を設立。｢宇宙をみんながアクセス可能で安全な場所のままにしておくために｣

Apple共同創業者としてしられるスティーブ・ウォズニアックが、民間宇宙企業「Privateer Space」を立ち上げたとTwitterで発表しました。ウォズは共同創設者の1人。

Privateer Spaceの目的は、宇宙を全人類にとって安全でアクセス可能な場所として残すこと。Privateer Spaceの今後の活動、詳細については、今日から17日まで開催されるAMOS Techカンファレンスの中で発表するとのこと。

