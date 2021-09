交通標識は虹色に反射した方が自動運転車から認識されやすいかも？という研究

『ビックリマンチョコ』のホログラムみたい?

路上にある道路標識は、光を当てると再帰反射するものもありますが…自動運転車にとっては、もっとド派手に光った方が認識しやすいようです。そこでニューヨーク州立大学バッファロー校が開発したのが、光を当てると環状の虹を反射させる極薄フィルムです。

フィルムはテープのように粘着性があり、そこには「Microscale Concave Interface(微小規模の凹面境界面)」と呼ばれるポリマー製の球体が敷き詰められています。球体の構造は電子顕微鏡じゃないと見えないくらい超極小なのですが、白い光を当てれば虹の輪がいくつも現れ、赤や緑や青など単色のレーザー光線なら陰影のある輪が浮かび上がり、赤外線レーザーなら独自の環状パターンが発生するようになっています。

Making rainbows!! 🌈 This reflective material could help autonomous vehicles read traffic signs, researchers say. Study in @ApplMaterToday, led by Qiaoqiang Gan and Jacob Rada in @UBengineering, and Haifeng Hu at the University of Shanghai for Science and Technology. #materialspic.twitter.com/wEHYhwGJ7o