【楽天スーパーSALE】本日スタート！ iPhone 12 Pro MaxやSE（第2世代）などセール特価、三菱コードレス掃除機やホットクックも半額！

こちらは、メディアジーンコマースチームからの記事です。
楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント ｢楽天スーパーセール｣ を2021年9月4日（土）20時00分から11日（土）1時59分まで 開催中。
現在、 iPhone SE（第2世代）やiPhone 12 Proがセール特価 。 これから販売予定の半額商品では、 三菱コードレス掃除機｢iNSTICK ZUBAQ｣や、シャープの電気無水鍋｢ヘルシオホットクック｣など、お得な商品が多数登場しています。
さらに、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43.5倍のチャンスも。
｢ショップ買いまわり｣など、よりお得に買える方法についてはこちら：
3カ月に1度の｢楽天スーパーSALE｣は9月4日(土)20時から！ よりお得に買える方法とは？
こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。9月4日(土)20:00～9月11日(土)01:59まで、楽天市場で3カ月に1度の｢楽天ス...
https://www.gizmodo.jp/2021/09/rakuten_supersale_202109.html
以下の表示価格と販売期間は2021年9月4日（土）17時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
最安値に挑戦！ iPhoneが大特価
＞＞64GBモデルや512GBモデルもセール特価。対象商品一覧はこちら
9月4日～5日に登場する半額商品はこちら！
【新品】【※お一人様一台限り】【先着5名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】三菱 掃除機 コードレススティッククリーナー iNSTICK ZUBAQ HC-JD2X-S ウォームシルバー インスティック サイクロン掃除機【KK9N0D18P】【160サイズ】
40,490円（50%オフ：2021年9月5日18時00分～2021年9月5日18時59分）
【新品】【※お一人様一台限り】【先着10名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】シャープ 電気無水鍋 1.0L ヘルシオホットクック 水なし自動調理鍋 無線LAN対応 KN-HW10E-B ブラック系【KK9N0D18P】【100サイズ】
18,890円（50%オフ：2021年9月5日00時00分～2021年9月5日00時59分）
【新品】【※お一人様一台限り】【先着4名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】エプソン ホームプロジェクター dreamio EF-12 Android TV機能搭載 高音質スピーカー一体型モデル【KK9N0D18P】【80サイズ】' src='【画像URL】
65,400円（（50%オフ：2021年9月4日22時30分～2021年9月4日22時59分）
【新品】【※お一人様一台限り】【先着10名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】バルミューダ 掃除機 ホバー式 コードレスクリーナー サイクロン式 BALMUDA The Cleaner C01A-BK ブラック【KK9N0D18P】【160サイズ】
34,740円（50%オフ：2021年9月5日21時00分～2021年9月5日21時29分）
【新品】【※お一人様一台限り】【先着3名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】パナソニック ミラーレス一眼カメラ ルミックス LUMIX Gシリーズ DC-GH5M2 ボディ ブラック【KK9N0D18P】
112,400円（50%オフ：2021年9月5日23時30分～2021年9月5日23時59分）
【新品】【※お一人様一台限り】【先着6名様のみ!タイムセール】【楽天スーパーSALE】ソニー デジタル4Kビデオカメラレコーダー ハンディカム FDR-AX60 ブラック 【KK9N0D18P】【80サイズ】
60,400円（50%オフ：2021年9月5日10時00分～2021年9月5日10時59分）
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13,750円（50%オフ：2021年9月5日23時00分～2021年9月5日23時29分）
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Source: 楽天スーパーSALE