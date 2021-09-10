【楽天スーパーSALE】まもなく終了！アイリスのドラム式洗濯機がポイント15倍還元、｢popIn Aladdin 2｣がセール特価！





こちらは、メディアジーンコマースチームからの記事です。

楽天市場では、200万点以上が半額以下になるイベント ｢楽天スーパーセール｣ を2021年9月11日（土）1時59分まで 開催中。まもなく終了です！

現在、アイリスのドラム式洗濯機がポイント15倍還元、照明一体型プロジェクターがセール特価とお買い得。またこれから販売予定の半額商品では、アサヒ｢ウィルキンソン タンサン｣味が選べる48本セット、ニコンのデジタル一眼レフカメラなど、お得な商品が多数登場しています。

楽天スーパーセールでは、 ｢ショップ買いまわり｣ にエントリーするとポイントが最大10倍。 ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大43.5倍のチャンスも。 そして、毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、9月10日中にエントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。

以下の表示価格と販売期間は執筆時現在のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

まもなく終了！人気商品がセール特価＆高還元率で登場中

9月10日(金)～11日(土)に登場する超目玉商品はこちら！

＞＞超目玉アイテムのタイムテーブルはこちら

ナイキやアディダスのスニーカーがお買い得

｢楽天スーパーセール｣ は2021年9月11日（土）1時59分まで開催中 ！

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Source: 楽天スーパーSALE