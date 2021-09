何に使うの？ SpaceX印のキャタピラーが輸送中にドイツで目撃される

「X」のロゴが付いただけでSF世界の乗りものみたい。

ドイツのハノーファーとベルリンの間に位置するマクデブルクにて、SpaceXのロゴが描かれた巨大クローラーが目撃されました。その様子を伝えるツイートでは、「オーストリアからハンブルグかロッテルダムの港に行く途中なんじゃないか?」と書かれています。

@TeslaratiTeamHey, I just saw this on the German Autobahn (A2 near Magdeburg) this morning. It's coming from Austria and might be heading to Hamburg or Rotterdam port.Looks like a part of a future transport vehicle for getting Starship to the launch pad.Any other ideas ? pic.twitter.com/nLkkFLp3CM