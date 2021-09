Spigenさん、意気込みはわかるけど!

本日深夜2時からはじまるAppleのイベントで発表されると思われる、次期iPhone。いったいどんなデザイン、スペックで登場するのか? はまだ神秘のヴェールに包まれております。おりますが、おるのですが、おるはずなのですが…。

How we’re getting ready for the #AppleEvent this week 😂 pic.twitter.com/MYxcgEZ7aP