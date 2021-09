見やすい？それとも違和感？ Twitterが画面いっぱいの画像・動画付きツイートをテスト中

メディア付き投稿、今後変わりそうな気配です。

TwitterがiOS版Twitterで現在テストしているのは、タイムラインの幅いっぱいに広がる画面レイアウト。これによって写真やGIF、ビデオがこれまでより大きな画面で確認できるようになります。

どんな感じなのか?って、文字だけだと伝わりにくいと思うので、以下公式の投稿をどうぞ。

Now testing on iOS:



Edge to edge Tweets that span the width of the timeline so your photos, GIFs, and videos can have more room to shine. pic.twitter.com/luAHoPjjlY