アップルは興味なさそうだけど…グーグルが｢メッセージ規格を統一しようよ〜｣と呼びかけ

グーグルはまとめたいけど、アップルは興味なし…。

グーグルが普及に注力している「RCS(Rich Communication Services)」。これはSMSやMMSにとって代わる、携帯電話でメッセージを送受信する際の標準規格で、「リッチコミュニケーションサービス」の文字通り、メッセージのやりとりに関する機能がよりリッチになるというものです。

グーグルはこのRCSを、全てのモバイルプラットフォームの標準的なメッセージングプロトコルにしようと注力しています。AT&TやVerizonなどアメリカのすべての通信事業者と連携し、公式メッセージアプリの「メッセージ」でRCSをサポートし、Androidユーザーに向けてRCSサービスを提供してきました。そしてiPhoneにも対応して欲しいと切に願っているようです。

事の発端は、プロゴルファーに関する報道です。プロゴルファーのブライソン・デシャンボーが、チーム内で唯一のグリーンバブル(iMessegeのグループチャット上だと、Androidユーザーだけメッセの吹き出しの色が緑になる)で苦労しているという、小ネタが記事になったんですね。チームメイトの1人は、アメリカのライダーカップチームでデシャンボーが唯一iPhoneを持ってない選手であることを「悩みの種」だと発言。iMessageに必ず1人はいる「グリーンバブル」の人(つまりAndroidユーザー)が、グループチャットを台無しにすると言われる始末です。

これを受けて、同社のAndroid担当の上級副社長、ヒロシ・ロックハイマー氏は、Twitterでちょっとふざけた感じで間接的に、(名指しこそしていませんが)アップルにRCS対応を呼びかけました。

💚 Group chats don't need to break this way. There exists a Really Clear Solution. Here's an open invitation to the folks who can make this right: we are here to help. 💚💙 https://t.co/4P6xfsQyT0