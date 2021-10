【噂】今夜のApple Eventで発表されそうなものまとめ

全部出て欲しい。

Apple(アップル)が日本時間10月19日の午前2時からスペシャルイベントを開催します。

新しいMacBook Proの発表が期待されており、今回は14インチと16インチのモデルがより高速になったM1Xチップを搭載して登場するのが有力です。

発表の中で目玉となるだろうMacBook Proのほか、登場するかもしれない新製品をまとめてみました。

2021年のすべての新しいMacBook ProにM1Xチップが搭載されるとされています。

M1からCPUのコア数は8基から12基に増加、GPUのコア数は8基から16基に増加する可能性があります。

最大メモリは32GBとの噂が出てきており、64GBは選択できないかもしれませんね。

最大2TBのオプションが提供されるかもしれません。

Dylan氏によると、16GBメモリと512GBストレージが搭載されたモデルがベースなるそうです。

MacBook Pro 14 and 16:

Mini Led displays

Smaller bezels with no bottom logo

1080p webcam

Base models will have 16gb of ram and 512gb of storage

Base M1X is the same configuration for both models

Pricing will be similar between 14 and 16 inch

New charging brick