いつなの? 19日だよ!

Appleは10月18日月曜日、午前10時(日本時間10月19日、午前2時)にスペシャルイベントの開催を発表しました。イベントはAppleParkのスティーブジョブズシアターで開催される予定ですが、デジタルのみのイベントになるとのこと。

噂によると、このイベントで新型の16インチと14インチの「M1X」搭載のMacBook Proが発表される見込み。ボディも結構なリニューアルがかかっていて、HDMI端子があるとか、MagSafe復活では?とか色々とワクワクする予想が盛り上がっていますよねー。

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEventpic.twitter.com/0ops2bVPvl