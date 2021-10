ジェフ・ベゾスの宇宙企業がビジネスのための宇宙ステーション｢Orbital Reef｣を作るって

宇宙空間にコワーキング・スペースが誕生するぞ!

乗務員みんながギネス世界記録を打ち立てたり、『スタートレック』でカーク船長を演じたウィリアム・シャトナーをも宇宙空間に連れて行った、ジェフ・ベゾスの宇宙企業BLUE ORIGIN(ブルー・オリジン)。

今度はビジネスのための宇宙ステーション「Orbital Reef(オービタル・リーフ)」を作る、という発表を行ないました。

Announcing #OrbitalReef - a commercial space station transforming human space travel and opening access to new markets. Our team developing the premier commercial destination in low Earth orbit: @BlueOrigin@SierraSpaceCo@BoeingSpace@RedwireSpace@ASUhttps://t.co/PP4wxrfkF3pic.twitter.com/qJDdYg7BSv