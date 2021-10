優しい世界：暗号通貨取引所が9000万ドル近くを誤送金→丁寧に返金をお願い→続々返金

善人だけの世界。

ある日、自分の銀行口座にまったく身に覚えなおない大金が振り込まれていたらどうします? で、間違って振り込んじゃったので返してくださいって言われたら、どうします? 事実は小説より奇なりと言いますが、現実で、暗号通貨取引所が莫大な金額を誤入金してしまう事件が発生。

とんでもないミスをしてしまったのは暗号通貨取引所のCompound。プロトコルエラーが原因で、複数ユーザーに独自トークン「COMP」を誤送金してしまいました。その総額はおよそ8900万ドル相当、日本円で100億近いです…。

このとんでもミスをどう対処するか、CEOのRobert Leshner氏は、丁寧かつ冷静に「お金返してください!」とTwitterで呼びかけることにしました。

If you received a large, incorrect amount of COMP from the Compound protocol error:



Please return it to the Compound Timelock (0x6d903f6003cca6255D85CcA4D3B5E5146dC33925). Keep 10% as a white-hat.



Otherwise, it's being reported as income to the IRS, and most of you are doxxed.