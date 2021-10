なんでこれで飛ぶの？ プロペラではなくタイヤみたいなサイクロローターで宙に浮くeVTOL（電動垂直離着陸機）

これこそ空飛ぶクルマっぽい。

オーストリアのCycloTech technology社が、船で使われるシュナイダープロペラを応用した「CycloRotor」を搭載したeVTOLの浮遊実験を成功させました。

見た目は、タイヤを履いていないホイールだけのF1レースカーみたい。従来のドローンはプロペラが上下を軸として回転するのに対し、車のタイヤのように左右を軸として回転するのが大きな違いです。

この機体はデモ用なので83kgと軽いものとなっています。将来は5人乗りタクシーにする計画だそうですが、その際は「CycloRotor」を増やしたり長くしたりすることもあるのかもしれません。

5枚の羽はどれも角度が付けられるようになっており、これが「スラスト・ヴェクター・コントロール・システム」と呼ばれています。これらの微調整で、上下や前後に移動できるようになるのです。

ちなみにですが、「CycloRotor」は一般的なドローンの本体に縦に乗せると、より大きな推進力と正確なコントロールが得られるようになるそうです。船に取り付けるシュナイダープロペラと同じですね。

空を飛ぶためのプロペラは、放射状に広がっていないといけないって固定観念がありましたが…このように配置しても揚力を得られるのは目から鱗です。

