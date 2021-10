現代のスーパーヒーローには彼氏がいる

DCユニバースの世界にも現代あるべき多様性の姿を。

DCコミックが展開するスーパーヒーローシリーズ『Superman: Son of Kal-El』の主人公であるジョナサン・ケントに、同性とのロマンス展開があるとDCコミックが発表しました。

タイトルの通り、あの元祖スーパーマン=カルーエル(クラーク・ケント)を父に持つジョナサンの恋の相手となるのは、ハッキングを得意とする友人のジェイ・ナカムラ。スーパーヒーローとして地球の平和を守るだけでなく、恋愛もしてこそ青春! 来月発売の第5話にて、キスシーンを予定。ジョナサンは同性愛者でなく、バイセクシャルという設定。

