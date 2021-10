FacebookダウンでTwitterが大変なことに

今朝はFacebookもInstagramもWhatsappも全面ダウンで大混乱!

行き場を失った人々のために、Twitter公式アカウントがこんな緊急ツイートを出す一幕もありました。

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

するとInstagram公式アカウントも意趣返し。

Hi and happy Monday 😵‍💫 — Instagram (@instagram) October 4, 2021

まるで倒れる仲間を支えるイカゲームのパキスタン人アリのよう。

Twitter right now as WhatsApp, Instagram and Facebook crash #instagramdownpic.twitter.com/I4hS5RRFr8 — ✞ (@itsjustdeny) October 4, 2021

あまりの負荷に耐えきれなくなったのかTwitterもガタピシいいだして…。

Twitter is starting to have issues now. Not now Twitter, not now pic.twitter.com/rbnfJsNSQ7 — Tom Warren (@tomwarren) October 4, 2021

迎え撃つTikTokが武者震いするイメージも拡散しました。

TikTok as they watch Facebook, Instagram, and Whatsapp get deleted from the Internet and now Twitter is starting to crack under the pressure. pic.twitter.com/MaRq8i61Xx — Josh Jordan (@NumbersMuncher) October 4, 2021

早く復旧するといいですね…と書いてるうちに復旧。いやあ…原因究明が待たれます。