なぜ6時間以上も続いたの？ Facebook、Instagram全面ダウンの原因

泣きっ面に蜂。

先週の日曜、米ニュースショー番組「60ミニッツ」で放映された、Facebookの誤情報チーム元プロダクトマネジャーによる内部告発。そのショッキングな内容でFacebook株がダウンするなか、こんどはFacebookのサイトまでダウン。傘下サービスもろとも全世界のネットから6時間以上に渡って「消える」異常事態となりました。

大規模な障害の原因はなんだったのか? 簡単に振り返ってみましょう。

システム障害が出はじめたのは米西海岸時間の月曜8:40AMごろのことでした。

対象は主にFacebookとInstagram、WhatsApp、Messenger、Oculus、Workplaceですが、Facebookでログインして『Pokemon GO』など利用している人たちにもアクセスエラーが表示され、みんなそろって再アクセスを試みたであろうことからネット全体がもっさりと遅くなり、アメリカ三大モバイルキャリアのVerizon、T-Mobile、AT&Tに「つながらない!」という苦情が殺到。

障害状況確認サイト「http://isitdownrightnow.com(ダウンしてるのしてないのどっち?)」までダウンする笑えない状況になりました。

That moment when so many things go down that https://t.co/TzZ2whbz8r also goes down pic.twitter.com/XRdpBp04Ae