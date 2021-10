未来には帰れないけど『Forza Horizon 5』でデロリアンを運転できるように

88マイルに達しても炎の轍は出現しませんが。

11月9日に発売予定の、ゲーム『Forza Horizon 5』。メキシコを舞台に500台以上の名車が運転できるようになりますが…その中に、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でお馴染みのデロリアン「DeLorean DMC-12」が加わることが、公式のツイートで明らかになりました。

Extremely excited to share that the dream of the '80s, the Delorean DMC-12, will be available in the first week of the Festival Playlist in #ForzaHorizon5pic.twitter.com/txkonJDsD6