いつまでも待ちますけど…。Pixel Watchが2022年に販売延期とのウワサ

しょうがないものはしょうがないんだけど。

日本時間10月20日に行なわれたGoogle Pixel6 ローンチイベント。各国で盛り上がりを見せた当イベントですが、実は発表されなかったものがあります。そう、「Google Pixel Watch」です。

スマートフォンやApple製品のリークでおなじみのJon Prosser氏の以前のリーク情報によると、2021年10月に発売されるのが濃厚とのことでした。が、昨今の深刻な半導体チップ不足により、Pixelユーザー待望の「Pixel Watch」が2022年前半に販売延期されたとProsser氏は語っています。

Pixel Watch



Don’t expect it at the event tomorrow.



Last I heard, it was delayed until Q1 2022.



It’s still happening, just not tomorrow. https://t.co/Rd0dGN3yek