次期27インチiMac。120Hzでヌルヌルかもよ！

次期iMacを待つべき理由ができてしまった!

M1 Pro、M1 Maxを搭載した新型のMacBook Proが発表された今回のAppleイベント。個人的にはデスクトップ製品も期待していて、「ワンチャン、27インチiMacとか来てほしい!」って願ってたけど、デスクトップラインは音沙汰なし。

はぁ、iMacはWWDCまでお預けか…。と、肩を落としていんだけど、ここにきて希望のある噂が!

OK, tweeted too early. The 27" MiniLED screen is going in an iMac in Q1'22, not an external monitor. May see a monitor later. Still 24Hz - 120Hz variable refresh...Sorry for the confusion!