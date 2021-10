iPad mini 6のトラブル｢ゼリースクロール｣ってなに？

画面がプルップル。

先月発表・発売されたばかりのiPad mini(第6世代)。前モデルからリリースの時間がちょっとあいたこともあり、発表直後から「買い!」の声が多く聞かれました。ギズモード編集部でも、買いメンバーが多く、「悪いところってイヤフォンジャックないくらいじゃないの?」ぐらいの勢いで高評価です。まぁ、本当のところは数カ月しないとわかりませんが、今は新製品なのもあってウカれて楽しんでいます。が、その新iPad miniである問題を指摘する声があがっています。すでに使って気付いているユーザーもいるかもしれませんが「ゼリースクロール」って知ってますか?

百聞は一見にしかず。まずは、ゼリースクロール現象を見てみてください。The VergeのDieter Bohn記者が、Twitterにポストしたスローモーション動画を見ると一目瞭然です。

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.



In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI