次期MacBook Air、｢M2｣搭載でかなり大幅なデザイン変更があるのかも？

MacBook Airも大幅リニューアルな可能性。

先日発表された新しいMacBook Proがまだ発売されていない中で恐縮ですが、新しいMacBook Airの噂です。リーカーのDylandkt氏が次期MacBook Airについていくつかの情報を投稿しています。

The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys.