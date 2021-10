M1X搭載MacBook Proは、最大メモリ32GB、2TBストレージの可能性

メモリは32GBあれば、まずは困らないですけどね。

そろそろ次期MacBook Proの話が出てきてもおかしくないタイミングですが、ここにきて噂が出てきました。

Apparently the new MacBook Pro that will be released soon will be equipped with the M1X chip, this is demonstrated by this image of a DVT unit tested in Cupertino #Apple #AppleInternal #MacBookProM1X pic.twitter.com/jwRVXP4ezq

リーク情報で知られているMajin Buさんのツイートによると、M1Xチップ搭載のMacBook Proがクパチーノでテストされているとのことです。DVTとはDesign Validation Testingのことで、試作段階を示す言葉。

また、メモリは16GBか32GBが用意され、64GBは無しになる可能性があるとのこと。

次期MacBook Proは14インチと16インチが用意されるとされますが、どちらとも最大2TBのストレージが提供されるとの噂もあります。

またM1チップの13インチMacBook Proではポート数ははThunderbolt/USBの2つのみでしたが、M1XへアップデートされることでHDMIポートやSDカードスロットが搭載される可能性もあります。

If the M1X MacBook Pro comes out at 1799 or close to that, I see it hard for Apple to keep the price of the 13’’ M1 the same.

For 16GB and 512GB an M1 costs 1699

For 16GB and 512GB the M1X will likely cost 1799.

So for 100 dollars you get M1X, a new design, ports, and Mini LED.