イーロン・マスクが驚いた！ 暗号通貨で儲けを出しているドイツのハムスター

小さなオフィスで投資を行なっています。

ドイツで飼われているハムスターのミスター・ゴックス君が、暗号通貨の売り買いで人間以上の成果を上げているのだそうです。

彼はGoxx Capitalという会社のCEOを務めているハムスター。小さなオフィスにある車輪を回してどの銘柄を売買するか決めて、「売り」か「買い」のトンネルを通って取り引きしています。その様子はTwitchで配信され、6月に326ユーロ(約4万2,300円)の軍資金から始めて、今では20%近い儲けを出しているという凄腕の持ち主なんです。

オフィスに入るとTwitterとRedditで視聴者にその旨が知らされますが、時にはすぐ退出することもあるそうな。もしかしたら、「今日はアカン」と天啓が下りて来るのかもしれません。

これにはイーロン・マスクも驚きを隠せず、こんなツイートを投稿するほど。

世界の大富豪のひとりも、感心せずにはいられませんよね。

このプロジェクトは、コロナ禍で暇を持て余した30代で教員職の人物が、プログラマーの親友とふたりでジョークとして始めました。正体は匿名のまま伏せていますが、ハムスターはこうして世界に知れ渡ることになりました。

I have instructed my human business partner to get me a decent computer setup for my office. Best of all: It's safe to eat 🐹 #hamster#Crypto#CryptoNews#tradingpic.twitter.com/O3kXJjXV9Y