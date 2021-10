本当なら最強すぎる…。新型MacBook ProはミニLEDの120Hzディスプレイ！（の噂）

たのむ。本当であってくれ!

以前よりMacBook ProにミニLEDが搭載されるかも?という噂がありましたよね。今回もその話で「またか…」感もあるんだけど、なんとリフレッシュレート120hzという話が出てきたからさぁ、たいへん。

Panel suppliers are the same between the iPad Pro's and MacBook Pro's - LG Display and Sharp. Expecting similar technology - oxide backplanes, miniLED backlights and 120Hz refresh rates. MiniLEDs, 100% confirmed.