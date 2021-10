海外ドラマでよく見る箱に入った唐揚げ｢オレンジ・チキン｣、鶏肉じゃない植物由来の素材で登場

ビヨンド・パンダ爆誕。

豆やじゃが芋やビーツなどから植物由来のフェイク・ミートを作り、それらをKFCやTGI フライデーズや、カールスジュニアなどに提供しているBeyond Meat(ビヨンド・ミート)。今度は中華料理のファストフード店PANDA EXPRESS(パンダエクスプレス)とも手を組み、看板商品であるオレンジ・チキンが、鶏肉ではなくフェイク・ミートでも食べられるようになりました。

🤯 🌱🍊🐓😋​



Starting today, Beyond The Original Orange Chicken is BACK at select locations across the US! It's the signature flavors of The Original Orange Chicken you know and love, now made with @BeyondMeat's plant-based protein! https://t.co/Cy4V36PVre#PandaBeyondOCpic.twitter.com/Ru0hrVuYHv