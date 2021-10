2021年6月27日の記事を編集して再掲載しています。

これは怖い…

インターネットの世界にはウイルスや詐欺サイトなど、意外な落とし穴がたくさんあります。そして最新の報告では、iPhoneを特定の名前のWi-Fiネットワークに接続すると、一時的にWi-Fi機能に問題が発生してしまうそうです。

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3