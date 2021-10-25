【楽天セール】ポイント20%還元・SwatchのNASAモデル、30％還元・シャープのスリムイオンファンHOT＆COOLなど

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2021年10月25日（月）は、 ポイント20%還元・SwatchのNASAモデルや、30％還元・シャープのスリムイオンファンHOT&COOLなど、お得な商品が多数登場しています。
毎月5と0のつく日はポイント還元Dayですので、エントリーして楽天カードで購入するとポイント5倍になります。 また楽天カード新規入会＆利用で5,000ポイント獲得のチャンスも！
なお、以下の表示価格は2021年10月25日（月）13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source: 楽天市場