ロシアの映画製作陣がISSに到着。12日間滞在し宇宙で撮影される初の映画を撮る

宇宙飛行士たちがアシスタントとかやらされるんだろうなぁ。

10月5日の朝5時前(日本時間)、カザフスタン共和国にあるバイコヌール宇宙基地からロケットが打ち上げられ、ロシア人女優ユリア・ペレシドと、映画プロデューサーのクリム・シペンコ、そして宇宙飛行士のアントン・シュカプレロフが国際宇宙ステーション(ISS)に到着しました。

今回ISSにやって来た3人は、地球を2度周回してから、シュカプレロフ宇宙飛行士がカプセルを手動で運転し、ISSと無事に合体させたとのこと。

その目的は、宇宙で初めて撮影される映画「The Challenge」のため。宇宙から地球に帰還できないほどの病を患った宇宙飛行士を、女性の外科医が手術するという内容なのですが、それを撮りにソユーズMS-19に乗ってはるばる地球からやって来たのです。

