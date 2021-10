音声アシスタントはウェンディーちゃん。カナダのウェンディーズが限定スマホを作ったよ

ウェンディーちゃんはジョークも言うそうな。

ファストフードのWendy's(ウェンディーズ)カナダ支部にて、イメージキャラクターのウェンディーちゃんを音声アシスタントにしたスマートフォン「Wendy's Phone」が開発されました。

真っ赤なボディーの中身はAndroidフォンで、裏面には指紋認証とハンバーガーを撮るための3連カメラ、画面は6.4インチHDで、GPSは近くにあるウェンディーズまでの道のりを教えてくれます。

For the chance to get yours, download the Wendy’s app, 💗 and screenshot your favourite Wendy’s order, then Tweet it out with #WendysPhone and #Contest. You can try again every day. Learn more about the phone here: https://t.co/sRHZ7UXUuFRules & Regs: https://t.co/8C1lzgZuM1pic.twitter.com/MfVFMAgO0V